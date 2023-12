CdS – Inter, per Lautaro e Dimarco rientro graduale: il piano di recupero

L'Inter, anche contro il Genoa, ha dovuto fare a meno di due pedine importanti come Lautaro Martinez e Federico Dimarco: i due sono alle prese con dei fastidi muscolari non particolarmente gravi, e il loro recupero appare ormai prossimo. Nessuna forzatura, tuttavia, come scrive il Corriere dello Sport: "Se il piano nerazzurro è quello di avere Buchanan già a disposizione per il match con il Verona, per la stessa partita è previsto il ritorno di Lautaro e Dimarco, che ieri erano Marassi per stare vicino ai compagni. Entrambi avranno ancora bisogno di un paio di giorni di terapie, prima di allenarsi con i compagni. Difficile che Inzaghi li ributti dalla mischia subito dall'inizio: più plausibile un rientro graduale, come è già accaduto in altre situazioni simili.