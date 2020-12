Lautaro, un mese senza gol: l’Inter ne ha un disperato bisogno. “Conte si augura che…”

“Quella arrivata stanchissima all’ultima gara prima della sosta di Natale, è un’Inter che ha disperatamente bisogno dei gol dell’argentino“. Apre così Tuttosport, nella sua edizione odierna, il focus dedicato al momento di Lautaro Martinez. L’argentino è infatti a secco di gol da Inter-Torino del 22 novembre. E la squadra nerazzurra non aspetta altro che il Toro torni a pungere: “Lautaro, insieme a Romelu Lukaku, è stato costretto agli straordinari dall’infortunio di Sanchez.

E, complice il superlavoro a cui è stato costretto, ha perso il tocco magico in zona gol. Stasera Antonio Conte è il primo ad augurarsi che l’argentino possa sbloccarsi contro un avversario a cui peraltro non ha ancora segnato. Stante le premesse, l’Inter avrà campo, come piace alla coppia dei record che in questo tormentato 2020 ha trascinato l’Inter al secondo posto in campionato e alla finale in Europa League”, si legge.