Lautaro, Conte non accetterà distrazioni. Inter, caccia al sostituto: c’è un nome nuovo

Lautaro Martinez rimane al centro delle voci di mercato in casa Inter: il Barcellona non accenna a moderare il suo pressing per l’argentino, con i nerazzurri che, in caso di cessione, dovranno trovare un sostituto all’altezza. Così scrive il Corriere dello Sport: “Una situazione del genere non è semplice da gestire nemmeno per il “Toro”. Si è già promesso al Barcellona, sedotto dal corteggiamento di Messi, ma ancora non sa quando, o se, il matrimonio si potrà celebrare. Un accordo tra il suo entourage e il club catalano è già stato raggiunto, sulla base di un ingaggio in doppia cifra. Tuttavia, senza pagamento della clausola, occorre che Inter e Barça raggiungano un’intesa, che, al momento, non appare vicina. E Lautaro non potrà, semplicemente, mettersi in fiduciosa attesa. Nelle prossime settimane, infatti, dovrà dedicare testa e fisico alla causa nerazzurra, con Conte che non accetterà distrazioni“.

SOSTITUTO – “Sin dall’inizio, peraltro, Marotta e Ausilio non hanno eretto muri. Se davvero l’argentino vuole partire, non verrà trattenuto a forza. Occorre, però, che l’Inter ottenga un compenso adeguato, tra cash e giocatori. Tanto più che poi dovrà scattare la caccia a un sostituto. Werner era già uscito dal gruppo dei candidati da qualche settimana, Cavani aspetta l’offerta giusta, visto che sarà svincolato, e Jovic resta un’opzione, pur essendo anche nelle mire del Milan“.