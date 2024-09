"Contro l’Udinese, in 12 partite di Serie A, il Toro è arrivato a 6 gol in carriera e attualmente è il giocatore che ha realizzato più marcature multiple in trasferta (ben 10) dal suo esordio in massima serie nella stagione 2018/19. I numeri tornano a sorridere al goleador argentino e per l’Inter non può che essere una buona notizia. Simone Inzaghi ha ritrovato il suo bomber".