CorSera – Lautaro-Dzeko, coppia dei campioni. Ecco cosa manca all’Inter

Con qualche affanno, l'Inter batte la Cremonese e riscatta la brutta sconfitta con l'Empoli. Il giorno dopo la gara, il Corriere della Sera analizza la vittoria dei nerazzurri. "La coppia Dzeko-Lautaro trascina la squadra fuori dalle secche di un’altra serata complicata, nella quale l’Inter fa molte cose, ma quasi tutte a velocità ridotta. Ballardini ha coperto la Cremonese sulle fasce e difende più basso, Dimarco è meno intenso del solito, mentre il ritorno di Dumfries non è in grande stile. In mezzo l’assenza di Barella squalificato si fa sentire per la mancanza di velocità negli inserimenti. Morale: l’Inter rumina gioco e alla prima occasione, complice una guardia di Calhanoglu molto allegra, Okereke si gira e disegna l’arcobaleno sopra l’area interista, segnando un gran gol".

"La reazione c’è, non si può dire che l’Inter non sia dentro la partita. Ma la squadra di Inzaghi è ultima nella classifica dei dribbling a partita e ha poche variabili rispetto ai cambi di campo dei due esterni: se la quantità e la qualità dei cross scende, servirebbero più velocità e più idee. A volte questa è invece una squadra monocorde, capace di andare oltre la fatica e i limiti solo con i nervi e con la qualità dei suoi due attaccanti: non è poco, perché l’Inter in attesa delle altre è comunque la prima delle squadre «normali» dietro al Napoli. Senza contare che deve convivere con casi come quello di Skriniar, non semplici da gestire. Forse l’Inter manca un po’ di questo, cioè di una visione più ampia e più serena. E vive un po’ alla giornata. Per questo, quando arriva la partita più dura, come contro il Napoli o come a Riad con il Milan, è meglio. Fino a prova contraria".