Sky – Lautaro, nessun esito sia dato per scontato. Inter si aspetta reazione veloce

Tiene banco la prestazione di Lautaro Martinez nella prima uscita post covid19 dell’Inter. Di lui ha parlato anche Matteo Barzaghi a Skysport: “Due cose sull’argentino. La prima è di non dare per scontato nessun esito su quanto potrebbe succedere con il mercato. Al momento è tutto in ballo. La seconda è che nonostante ci sia stato un calo rispetto alla prima parte della stagione, sicuramente si può dire che continuano a descrivercelo come un giocatore che durante l’allenamento è il solito, si impegna sempre al 200%. Il calo è dettato da alcuni fattori, potrebbe anche essere l’incertezza sul futuro a condizionarlo psicologicamente. Quello che si dice potrebbe inconsciamente cambiare il suo rendimento. Ma Lautaro non ha paura, non sta segnando è vero ma tutti si aspettano da lui una reazione molto veloce”.

(Fonte: SS24)