Sky – Esposito, Inter chiede tanto. Ecco perché la rigidità su Lautaro. Kumbulla e Tonali…

A Skysport hanno fatto il punto sulle indiscrezioni di mercato che riguardano l’Inter. Primo nome è quello di Kumbulla: il club nerazzurro è stato il più concreto rispetto alle rivali. Non c’è l’esigenza di chiudere immediatamente l’operazione, il Verona vorrebbe chiudere già prima del 30 giugno. La valutazione che fa la società proprietaria del cartellino è alta, nonostante il covid-19 abbia un po’ cambiato il mercato. La Juve ha parlato con il club veronese e ha messo sul tavolo anche delle contropartite. La Lazio è interessata, ma il prezzo fatto dai veronesi non viene preso in considerazione dai biancocelesti. Il discorso è aperto: potrebbe subire un’accelerata entro il 30 giugno oppure protrarsi a lungo.

TONALI – Il giocatore del Brescia – sottolinea Marchetti – ha fatto sapere all’Inter di considerarla tra le sue mete preferite. Ma si parlerà del suo acquisto a fine campionato. Cellino ha chiesto cinquanta mln di euro. La Juve fa da concorrente, ma Marotta è in vantaggio. Un vantaggio da gestire perché sarà un’operazione che non si chiuderà a breve.

SEBA – Esposito piace all’Atalanta, l’Inter lo dà via solo in prestito. Se i dirigenti interisti lo cedessero lo farebbero solo a cifre importanti. E il prestito al club bergamasco non è considerato ideale nel processo di crescita del giocatore, perché l’attacco di Gasperini è completo con Ilicic, Zapata e Papu Gomez. Ad oggi il ragazzo andrebbe in prestito in un club che gli garantirebbe più spazio. Il club nerazzurro non ha necessità di venderlo e soprattutto non necessita di una grossa rivoluzione in attacco. Ci sarebbe se oltre al giovane attaccante venisse poi ceduto Lautaro Martinez e non venisse riscattato neanche Sanchez.

TORO – Per questo è rigida la posizione sull’argentino: potrebbe andare via solo a fronte della clausola rescissoria pagata. C’è l’accordo tra l’attaccante e il Barça, però la sua volontà sarebbe utile solo se i blaugrana si presentassero con i 111 mln necessari. Al momento la società spagnola non ha questa possibilità, potrebbe provare a trattare con le contropartite. Ma la cifra cash che potrebbe convincere i nerazzurri a cedere sarebbe comunque molto alta. E poi c’è la questione del sostituto: si possono avere diverse idee su chi potrebbe essere. Al momento Suning non ha in mano un altro giocatore, in concreto. “Cavani ha caratteristiche tecniche e età diverse rispetto al Toro, verrebbe a mancare una parte futuribile in attacco. Da recuperare in altre zone del campo“, spiega Marchetti.

