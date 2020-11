Inter, Lautaro esulta sui social: “Vittoria con il cuore”. E poi tagga Lukaku così

Una vittoria di cattiveria e di furore, ma che non deve assolutamente accantonare i primi 60 minuti assolutamente deludenti. L’Inter rimonta il Torino e vince 4-2 nel segno dei suoi tre attaccanti, Alexis Sanchez, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Proprio quest’ultimo ha esultato così su Instagram per il successo nerazzurro: “Vittoria con il cuore”. Il Toro ha poi taggato Big Rom con l’emoji della pistola, che rappresenta il videogame che i due stanno stanno giocando insieme, ovvero Call of Duty.