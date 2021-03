Il Giornale – Conte ha trasformato l’Inter: Lautaro alla Eto’o, Lukaku totem. Ma Vidal…

Il Giornale in edicola oggi evidenzia i progressi dell'Inter: tanto merito va dato a Conte che ha creato un gruppo

"Questione di qualche ora, ma stavolta è l’Inter a giocare prima di Juventus e Milan. Se vince in casa del Torino, come possibile e molto probabile, contando i guai dei granata sommati alla già netta differenza di valori, per la concorrenza diventa non dura ma durissima". Apre così l'articolo di Gianni Visnadi sulle colonne de il Giornale in merito all'andamento dell'Inter in campionato. I nerazzurri, dopo il successo sull'Atalanta, hanno avuto tutto il tempo per preparare la delicata sfida contro il Torino, sì terzultimo ma voglioso di guadagnare punti per avvicinarsi alla salvezza.