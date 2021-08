Lautaro, l’ex allenatore: “Un ragazzo molto maturo. La prima cosa che mi ha colpito di lui…”

Un ragazzo maturo, che non ha mai dimenticato le sue origini, nonostante il grande salto. Carlos Quinteros racconta Lautaro Martinez

Marco Macca

Un ragazzo maturo, che non ha mai dimenticato le sue origini, nonostante il grande salto. Lautaro Martinez e Bahìa Blanca non hanno spezzato il filo che li lega. E l'attaccante argentino, nonostante oggi sia un idolo per tutto l'ambiente Inter, quando torna nella sua città resta uno di quartiere, di famiglia. A Olé, Carlos Quinteros, suo ex allenatore al Liniers, lo ha raccontato così:

Quando l'hai incontrato?

Lautaro è arrivato con il padre, che aveva giocato a Villa Mitre, quando aveva sei o sette anni. Quando è arrivato, è stato trattato come tutti gli altri. Il Liniers è un club con una reputazione per il suo trattamento con i ragazzi, nella parte umana è un'istituzione modello.

E com'era?

È sempre stato un ragazzo molto maturo, aveva 12 anni e ne dimostrava 14. Sono convinto che sia un giocatore la cui testa ha superato la sua tecnica.

- Hai visto cosa sarebbe successo?

-Non è un nove nove: entra in area, esce, rimbalza e rientra. La prima cosa che ha attirato la mia attenzione è che è passato inosservato, ma quando ha preso la palla ha catturato tutti. Aveva una capacità mentale che non ho visto in così tanti giocatori in questi 28 anni. La testa di quel ragazzo ha superato tutti i livelli.

Hai contatti con lui oggi?

-Quando è finita la Copa América, ha passato diversi giorni ad allenarsi qui ed erano tutti pazzi di lui, ma per noi è solo un altro ragazzo. È molto rispettoso. All'epoca, ha trascorso più di un'ora a scattare foto con i ragazzi. Ogni volta che viene a Bahía Blanca, gira per il club, ci ha dato molto per i lavori che vengono fatti, ci ha inviato quattro scatole di palloni per i giocatori del club. Le radici non si dimenticano.

(Fonte: Olé)