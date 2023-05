Lautaro a Inter TV: “Approccio giusto, con o senza fascia cerco di dare una mano. Adesso…”

Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria in Champions League contro il Milan: "Primo pensiero? Una vittoria importantissima per noi, abbiamo approcciato la partita nella maniera giusta. Contentissimo per oggi. La fascia di capitano? Una cosa bellissima per me, per la mia famiglia, per il lavoro. Con o senza fascia cerco di dare una mano".