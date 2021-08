CdS – Lautaro è felice all’Inter, ma nella sua testa è rimasto un pensiero fisso

L'attaccante argentino è tornato in Italia e si è aggregato al resto del gruppo, ma la questione contratto continua a far discutere

Vacanze terminate per Lautaro Martinez, tornato a Milano con il titolo di campione del Sudamerica in dote. L'attaccante argentino ha raggiunto il resto dei compagni ad Appiano Gentile, ma la questione contratto continua a tener banco in casa Inter. Il Toro, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe felice di rimanere in nerazzurro, ma nella sua mente c'è un pensiero fisso: "A Milano sta bene e si sente come a casa, soprattutto adesso che è nata la piccola Nina, ma nella sua testa è rimasto un tarlo, quell'offerta pre pandemia di un contratto da 10 milioni netti che gli avrebbe permesso di giocare insieme all'idolo Leo Messi. I due meno di un mese fa hanno contribuito al ritorno alla vittoria dopo diversi anni dell'Argentina, ma al momento i blaugrana non hanno la possibilità di acquistare il cartellino del ragazzo di Bahia Blanca, valutato 80-90 milioni".