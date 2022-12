Finale Mondiale, Scaloni ha un solo dubbio. Lautaro ancora in panchina

Il calciatore nerazzurro non sarà titolare neanche nella finale contro la Francia: Messi e Alverez per i media argentini sono intoccabili

La finale Mondiale si avvicina e in Argentina provano ad indovinare la formazione che Scaloni manderà in campo. Il dubbio è sul modulo e non sulla presenza di Lautaro Martinez dal primo minuto. Il calciatore interista si accomoderà ancora in panchina e non sarà tra i titolari sia che il tecnico proponga la difesa a cinque come fatto finora, sia che torni al 4-3-3.