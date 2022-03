Anfield Road ha restituito all’Inter il miglior Lautaro: i suoi gol vitamina scudetto

Fra le buone notizie della serata dolceamara di Liverpool, per l'Inter, c'è il gol di Lautaro, definitivamente tornato alla forma migliore

"Anfield ha definitivamente restituito all’Inter il Martinez che le serve nella volata scudetto. Dai 3 gol alla Salernitana, al capolavoro di Liverpool, il Toro di Inzaghi in 4 giorni ha spazzato via due mesi abbondanti di angosce e digiuno da gol. Perché un conto è avere la fiducia dell’allenatore – e questa Inzaghi non gliel’ha mai negata – un altro è avercela in se stesso. I gol quindi come vitamina per lo scudetto, sapendo che già da domenica non sarà più possibile sbagliare".