"La storia di Oaktree all’Inter è ufficialmente partita da due giorni e il fondo americano si trova sul suo percorso già la prima “grana”: il rinnovo di Lautaro Martinez. Argomento noto, non una novità per la dirigenza nerazzurra, né tantomeno per Oaktree che conosce le dinamiche del club dall’estate 2021, ma a riportare nuovamente in auge il tema sono state le parole di ieri del suo agente, Alejandro Camaño". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla questione legata al rinnovo di Lautaro dopo le dichiarazioni del suo procuratore.