Stampa estera – Barça, Griezmann sarà centrale con Koeman. “Giocherà con Lautaro”

Mentre in tutto il mondo tiene banco la questione Messi, in Francia guardano al Barcellona per le questioni di casa loro. Griezmann, attaccante francese dei blaugrana, sembrava veramente vicino all’addio qualche mese fa e si era anche parlato di Inter. Con Setien non si sentiva affatto valorizzato, non era riuscito a trovare spazio nel 4-3-3 utilizzato dall’allenatore.

Koeman è appena arrivato ma ha già dato il ben servito a tanti big del Barça. A Griezmann invece, secondo quanto scrive L’Equipe, avrebbe detto che sarà centrale nel progetto. Gli avrebbe detto che lo metterà in posizione avanzata: “Giocherai come hai giocato nell’Atletico”, sarebbero state le parole dell’allenatore olandese che non tratterrà Suarez. “Koeman gli darà spazio insieme a un altro centravanti che dovrebbe essere Lautaro Martínez in attesa di sapere cosa succede con Messi“, aggiunge il quotidiano sportivo spagnolo Sport che riprende l’articolo scritto dal giornale francese.

(Fonte: L’Equipe – Sport.es)