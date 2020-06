Paventi (Sky): “Inter, Lautaro apprezzato e coinvolto dai compagni. Dà l’idea…”

Andrea Paventi, inviato ad Appiano Gentile per Skysport, ha parlato della coppia Lautaro-Lukaku sottolineando come la loro intesa esista anche fuori dal campo. E sull’argentino ha anche detto: «Uno come lui è totalmente coinvolto nella dinamica di gruppo. Ha ottimi rapporti con il resto della squadra. È apprezzato per quello che ti sa dare, con tecnica, grinta e qualità sotto porta. Con Lukaku il rapporto è splendido. Dà l’idea di voler fare ancora molto per l’Inter anche perché ci sono ancora in palio obiettivi importanti. La sensazione è che sia molto sul pezzo e anche prima della sosta aveva avuto delle pause, invece ieri ha fatto molto molto bene».

(Fonte: SS24)