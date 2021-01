Conte, perchè togliere Lautaro e Hakimi? GdS: “Ragazzi di 22-23 anni, quale stanchezza?”

L’Inter va in svantaggio, rimonta e ribalta il risultato contro la Roma, ma nel finale si fa raggiungere sul 2-2 aumentando i rimpianti. Non convince, secondo La Gazzetta dello Sport, la spiegazione data a fine partita dal tecnico nerazzurro, che ha parlato di calciatori ormi stanchi: “Conte viene in soccorso di Fonseca e la partita svolta di nuovo. A Bergamo, Gasperini, sul 2-1, tolse una punta (Zapata) e ne mise un’altra (Muriel) che segnò subito il 3-1. Conte invece toglie prima Hakimi, poi Lautaro che, giustamente sorpreso, chiede: «Io?» L’Inter perde così le migliori gambe per ripartire e alleggerire la pressione e un attaccante capace di congelare la palla lontano dalla porta. Erano stanchi? Ragazzi di 22 e 23 anni…“.