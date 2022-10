Lautaro: “Era una partita da vita o morte, contava vincere e basta. La squadra…”

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Lautaro Martinez ha parlato così del match vinto contro il Barcellona: "Per oggi era vita o morte, non contava giocare bene, contava vincere. Dovevamo vincere. Abbiamo giocato con personalità e tanto cuore, non li abbiamo fatto giocare il calcio che fanno di solito. Vogliamo ripartire da questa vittoria, vogliamo fare quello che sappiamo fare e quello di cui avete parlato tanto l'anno scorso. La squadra è la stessa, sono arrivati giocatori di qualità, questa vittoria ci dà tanto animo