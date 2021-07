Lautaro non si muove. Rinnovo? L’Inter vuole chiudere a breve: “Contratto, la nuova scadenza”

L'Inter vuole chiudere a breve il discorso per il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez, per evitare brutte sorprese

L'Inter vuole chiudere a breve il discorso per il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez, per evitare brutte sorprese da qui alla fine del mercato. Scrive l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini:

"Intanto si continua a trattare per il rinnovo di Lautaro Martinez, che non si muoverà. L’Inter è convinta di sistemare in tempi relativamente brevi la questione, allungando di almeno un paio d’anni il contratto in scadenza nel giugno 2023".