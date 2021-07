Telegraaf: “Dumfries va all’Inter! Il giocatore in viaggio verso Milano con Raiola”

Denzel Dumfries sarebbe molto vicino all'Inter. La clamorosa indiscrezione arriva dall'Olanda: ecco tutti gli aggiornamenti

Denzel Dumfries sarebbe molto vicino all'Inter . La clamorosa indiscrezione è stata svelata da Valentijn Driessen, caporedattore calcio del quotidiano olandese De Telegraaf che, intervenuto come ospite alla trasmissione 'Orange Summer', ha dichiarato a proposito del futuro del laterale del PSV Eindhoven, assistito da Mino Raiola:

"Penso di sapere dove andrà a giocare Dumfries, sì. L'Everton? Devi avere soldi per comprare qualcuno. E Raiola ovviamente è vicino all'Inter. Da quello che ho capito, Dumfries ora sarebbe in viaggio verso l'Inter con Raiola. Mentre parliamo. L'Inter ha le carte migliori per comprarlo. Hanno venduto Achraf Hakimi, quindi stanno davvero cercando un terzino destro. È un po' la stessa tipologia di giocatore. Raiola incasserà da questo trasferimento".