Lautaro, Atletico Madrid pronto a tornare alla carica: l’Inter ha una missione

I nerazzurri sono disposti a tutto pur di trattenere a Milano l'attaccante argentino, considerato imprescindibile

"L'Inter deve innanzitutto "salvare" la LuLa da possibili offerte irrinunciabili. E, in tal senso, il "ventre molle" della coppia resta sempre Lautaro, non fosse altro perché l'Atletico Madrid è ancora in cerca di un grande attaccante. Andrea Berta, direttore sportivo dei Colchoneros, a giugno aveva offerto 35 milioni ben sapendo che la mossa era propedeutica per ufficializzare un interesse sull'attaccante e il timore è che possa tornare alla carica con una proposta che sarebbe difficile da respingere anche perché - non va dimenticato - l'ultima parola spetta sempre alla proprietà, almeno finché non saranno raggiunti gli obiettivi che sono stati consegnati a chi regge l'Inter vivendo in prima linea.