Inter, chi con Lautaro col Porto? “Dzeko in vantaggio ma conoscendo Inzaghi…”

Lautaro Martinez e altri 10. Partirà così Simone Inzaghi per costruire la formazione che domani sera a San Siro affronterà il Porto. E il dubbio più grande del tecnico è il partner dell'argentino dall'inizio, come scrive il Corriere dello Sport: "Per Inzaghi, il Toro ormai è la grande certezza in attacco. Non era così un paio di anni fa, quando di fatto era lo “scudiero” di Lukaku.

Adesso, semmai, è lui a tirare il gruppo. E tocca all’amico Big Rom lottare per guadagnarsi il suo posto in attacco. In vista del Porto, Dzeko è ancora in vantaggio, ma solo di un’incollatura. Insomma, il sorpasso può arrivare anche all’ultimo. E, conoscendo Inzaghi, si prenderà tutto il tempo per prendere una decisione definitiva, rimandandola con ogni probabilità alla rifinitura di mercoledì.