Lukaku-Dzeko, ballottaggio serratissimo fino all’ultimo. “C’è un altro dubbio per Inzaghi”

"Le mosse di Simone Inzaghi sono più o meno calibrate per la sfida di domani contro il Porto: le forze dei giocatori sono state dosate per essere al top nella notte più importante. La crescita fisica di Lukaku intravista nelle ultime partite nasce proprio da questo lungo lavoro preparatorio e così il belga ha recuperato terreno sull’altro centravanti-rivale, Edin Dzeko. Fino a qualche giorno fa il bosniaco era decisamente più in forma del compagno e pareva destinato a una comoda titolarità, invece sarà ballottaggio serrato fino all’ultimo. Ieri in allenamento, in cui l’unico assente era l’infortunato Correa, Inzaghi ha provato Lautaro con entrambi gli attaccanti pesanti. E il Toro argentino, applaudito dal suo c.t. Scaloni a Coverciano, è il solo ad avere il posto blindato avanti", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Ci sono comunque altri dubbi su cui Simone lavora, uno riguarda Marcelo Brozovic. È tornato dal 1’ in A, ma è pronto per farlo anche in Champions? Nel caso, a fargli posto dovrebbe essere il super Mkhitaryan visto in questo periodo (l’armeno ha smaltito del tutto il pestone con l’Udinese). Al momento sono superiori le possibilità di vedere come regista il solito Calhanoglu, con Brozo in panchina almeno all’inizio. Al centro della difesa, invece, Stefan De Vrij spera per ritrovare il posto, anche se al momento in vantaggio c’è ancora Francesco Acerbi", sottolinea La Gazzetta dello Sport.