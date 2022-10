Lautaro a Inter TV: “Palo, palo, gol? Mi sono sembrati 5 minuti. Cuore? Abbiamo parlato…”

"Siamo contenti del pareggio. Avremmo meritato di più. Palo palo gol? Mi sono sembrati 5 minuti quella palla che per fortuna è entrata. Contento per aver dato una mano ai compagni. Sicuramente queste partite sono durissime da giocare, c'era tutta la loto gente. Era importante avere personalità, bisogna continuare su questa strada. Abbiamo parlato del cuore due settimane fa, di lavorare uno per l'altro. Questo è importante per raggiungere i risultati. Continuiamo così", ha concluso Lautaro a Inter TV.