Inter, Inzaghi si affida ancora al Toro leader. Correa-Dzeko, c’è un favorito

Il tecnico dell'Inter punterà ancora su Lautaro in attacco. In coppia con lui sembra favorito l'argentino sul bosniaco

"Lautaro nelle ultime tre edizioni di Champions ha il peggior rapporto tiri tentati/gol tra i giocatori con almeno 30 conclusioni provate. Traduzione: deve aggiustare la mira. Accompagnamento consigliato: l’Inter deve capire come non lasciarlo solo a se stesso, adesso che Lukaku è ancora fuori causa. Correa è favorito su Dzeko, per stargli vicino stasera. Ma è al Toro che Inzaghi si affida. L’Inter ha guadagnato un leader, in queste settimane. E stasera di leader c’è bisogno, per non cominciare già a ragionare sull’Europa League dopo appena 180 minuti di girone", spiega La Gazzetta dello Sport.