Casarin: “Giusto annullare il gol a Lautaro, ma Var troppo lento sul fuorigioco”

L'ex arbitro Paolo Casarin, dalle colonne del Corriere della Sera, analizza gli episodi arbitrali più rilevanti di Inter-Milan: "Al 15' contatto di Gabbia, in area, sulle spalle di Dzeko: caduta esagerata. [...] Lukaku in gol dopo fallo: annullato tempestivamente. [...] Lautaro in gol: fuorigioco tecnologico lento nel trovare i pochi centimetri. Nessuna protesta. Massa ha seguito con attenzione la partita usando gialli e limitando così le proteste".