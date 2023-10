Repubblica – Lautaro e Lukaku, ci eravamo tanto amati: Inter-Roma sarà la loro partita

In particolare ci sarà Lautaro Martinez, il nuovo capitano interista, l'altra metà della LuLa, uno con cui si era creata una grande amicizia anche fuori dal campo. Tutto un ricordo, come scrive Repubblica: "S'erano tanto amati. Poi è successo quel che è successo: i messaggi di Lautaro in estate rimasti senza risposta, il flirt di Lukaku con la Juventus, la delusione dell'argentino, il trasferimento del belga a Trigoria. Con José Mourinho di nuovo in tribuna, ancora una volta squalificato, questa Inter-Roma sarà soprattutto la loro partita: il Toro contro Big Rom, nello stadio che li ha consacrati come coppia gol, deserto a causa del Covid nell'anno dello scudetto vinto insieme, oggi invece strapieno di interisti pronti a esaltare il proprio capitano e a fischiare l'ex idolo di casa. [...] Se fuori dal campo i due ex amici non si sentono più, sul prato verde, fra le righe di gesso bianco, hanno ancora molto da contendersi a partire dal titolo di capocannoniere".