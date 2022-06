Lautaro-Lukaku-Dybala: Inter, attacco atomico. Ma Inzaghi non pensa al tridente

Lukaku e Dybala insieme a Lautaro: il progetto dell'Inter in vista della prossima stagione è di quelli da far venire l'acquolina in bocca a qualsiasi appassionato di calcio. Un attacco atomico, con pochi eguali in Europa e nel mondo, ma che difficilmente sarà possibile ammirare in campo dal primo minuto. Così scrive La Gazzetta dello Sport:

"Con il belga a far da pendolo, sta così nascendo un'Inter triforcuta. Una squadra con un tris di punte che pochissimi altri club del Continente possono vantare. Accanto al belga a disposizione per un anno al momento, i nerazzurri stanno infatti arruolando con un quadriennale le raffinatezze di Paulo Dybala, ma nello stesso tempo vogliono difendere la posizione di Lautaro, un Toro pronto a imbizzarrirsi pur di non andar via. [...] Non c'è nella testa di Simone l'idea ardita di scatenarli tutti insieme. Potrà accadere al massimo a partita in corso, quando saranno necessari arrembaggi garibaldini. In partenza, giocano due stelle su tre e, qualunque sia la coppia scelta di volta in volta, il divertimento è garantito: la Lu-La ha fatto storia all'Inter, il duo tutto argentino intriga come un tango, ma anche il tandem di mancini diversi Romelu-Paulo può scardinare qualsiasi difesa".