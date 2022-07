SM – Lautaro, da sacrificato designato a totem. Con Lukaku numeri da top

Lautaro Martinez si appresta a iniziare la sua quinta stagione in nerazzurro dopo un'annata da assoluto protagonista con 25 gol totali, 21 dei quali in Serie A. Come riporta Sport Mediaset, il Toro sembrava il sacrificato designato per sistemare i conti nerazzurri ma la volontà del giocatore di restare ha cambiato i piani. Ora Lautaro ritroverà Lukaku, una coppia da 104 gol in due anni. Come si evince dalla grafica, i due hanno segnato 37 gol in Serie A nel 2019-2020, migliorando ancora nel 2020-2021 con 41 centri.