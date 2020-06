Inter-Samp, statistiche e curiosità. Lukaku-Lautaro, che numeri: era dalla stagione 2009/10…

Il 18esimo gol in Serie A di Romelu Lukaku (il 24esimo stagionale) inserisce il belga in un filone di statistiche nerazzurre davvero lusinganti. Lukaku è il quarto giocatore dell’Inter che negli ultimi 30 anni riesce a segnare almeno 18 gol nel suo primo campionato di A in nerazzurro, dopo Milito nel 2009/10, Ronaldo nel 1997/98 e Ruben Sosa nel 1992/93.

Lukaku diventa il settimo giocatore con almeno 18 gol in Serie A con la maglia dell’Inter negli ultimi 25 anni. Prima di lui: Icardi, Eto’o, Milito, Ibrahimovic, Vieri e Ronaldo.

Sono 30 i gol in Serie A della coppia Lukaku-Lautaro. Tra i giocatori con almeno 12 gol segnati in questo campionato, Lautaro (1997) e Lukaku (1993) sono i due piú giovani. Prima di Lautaro e Lukaku quest’anno, l’ultima volta che l’Inter poteva vantare 2 giocatori con almeno 12 gol segnati in un campionato di Serie A risaliva al 2009/10 (Milito ed Eto’o).

Lautaro contro la Sampdoria ha disputato la sua partita numero 50 in Serie A (18 gol totali): 10 dei 12 gol in questo campionato sono arrivati nel primo tempo. Solo Immobile (15) ha segnato più dell’argentino nei primi tempi di questa Serie A.

Nessuna formazione di questo campionato ha segnato piú gol dell’Inter nel primo quarto d’ora di gioco (6 centri per i nerazzurri, al pari della Lazio).

Partita totale per Eriksen, che ha illuminato il gioco nerazzurro con conclusioni, occasioni create e il primo assist fornito in Serie A. Eriksen è il giocatore che è andato più volte al tiro (5) e che ha creato piú occasioni per i compagni (4) nel match.

