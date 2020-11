GdS – Lautaro, 7.5 in pagella: li ha fatti diventare tutti matti. E quel ‘fiore’ per Maradona…

Non ha segnato ma la partita di Lautaro Martinez contro il Sassuolo è stata di rilievo a tal punto che La Gazzetta dello Sport gli ha affibbiato un incoraggiante 7,5, indicandolo come migliore in campo assoluto. “Li ha fatti diventare tutti matti. Ogni attacco alla profondità, un pericolo. La palla che ruba a Chiriches al 4′ e che regala a Sanchez segna già la partita”, commenta la Rosea che poi sottolinea un gesto tecnico particolare di Lautaro.

Al 10′, il Toro ha “pennellato un delizioso pallonetto, fuori di un pelo. Nella prima partita di Serie A del dopo-Maradona. Il bel gesto tecnico è il fiore ideale da dedicare alla memoria di Diego. Imitate il Toro. Regalate fiori al D10s”, l’invito della Gazzetta.