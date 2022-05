Lautaro risponde a Mbappé: “Ingiusto quello che ha detto su Argentina e Brasile”

Il giocatore nerazzurro, in ritiro con la sua Nazionale, ha replicato al francese che ha sottolineato come il calcio europeo sia superiore a quello sudamericano

«Stiamo lavorando con lo stesso ct da diversi anni. Cercavamo un'idea e un modo di giocare e li stiamo mettendo in pratica in campo. Si vedono i risultati perché giochiamo molto bene e facciamo gol. Quello che ha detto Mbappé? Ho sentito quello che ha detto, ma Argentina e Brasile hanno giocatori di una grande qualità, di grande livello. Il Brasile, come noi, ha tanti giocatori che giocano in Europa. Mi è sembrata un'affermazione ingiusta. In ogni sessione di allenamento, ogni giorno, ci misuriamo con i calciatori europei. Per questo dico che siamo sereni e lavoriamo sulle cose che ci chiede l'allenatore. Siamo contenti di come stanno andando le cose in campo. Dobbiamo continuare così», ha concluso.