CorSera – Correa sarà felice: Inter-Lautaro, si rinnova. Mercoledì l’incontro decisivo

L'attaccate argentino prolungherà presto il suo contratto con il club nerazzurro: fumata bianca in arrivo a breve

La fumata bianca sembra imminente: l'Inter e Lautaro Martinez hanno trovato l'accordo per il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel giugno 2023. Il Corriere della Sera conferma cifre e durata circolate ieri, e annuncia il giorno del possibile nero su bianco: "Correa sarà felice dell'intesa quasi raggiunta tra il club e Lautaro per il rinnovo. Per l'altro argentino è pronto un contratto da 6,5 milioni a stagione fino al 2025. Mercoledì l'incontro".