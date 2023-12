L'attaccante argentino è andato in gol contro l'Udinese e si avvicina al rinnovo: messaggio ai tifosi sui social

Lautaro fa 14 in Serie A e raggiunge due mostri sacri come Vieri e Milito, gli unici fino a ieri a segnare 28 gol in un anno solare con i nerazzurri nel 21° secolo.