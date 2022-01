Lautaro, Milan nel mirino. “Rigore sbagliato? L’errore l’ha turbato così tanto da…”

"Voglia di derby, voglia di rivincita. Di cancellare quella macchia sul curriculum che per giorni gli aveva invaso la testa"

"Voglia di derby, voglia di rivincita. Di cancellare quella macchia sul curriculum che per giorni gli aveva invaso la testa". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito a Lautaro Martinez, che punta al derby per riscattare il rigore sbagliato all'andata. "Un errore – non l’unico dal dischetto da quando veste il nerazzurro – che lo ha turbato molto, tanto da sentirsi in dovere di chiedere scusa alla sua curva nella partita dopo, contro il Napoli. E allora il Toro conta i giorni e programma il rientro", spiega il quotidiano. Dopo il match con la Colombia, il Toro prenderà un charter per rientrare a Milano, con il ritorno fissato per giovedì mattina.