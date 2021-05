Lautaro: “Momento decisivo è stato uscire dall’Europa. Abbiamo cambiato testa”

L'attaccante dell'Inter ha risposto a una delle domande dei tifosi sui social indicando il momento di svolta della stagione nerazzurra

Momenti di serenità e festa in casa Inter dopo la conquista dello scudetto. Clima disteso per i giocatori che in questi giorni si prestano a rispondere anche alle domande dei tifosi sui social. È il caso di Lautaro Martinez che ha parlato del momento decisivo della stagione: