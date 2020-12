La Nacion – Barça a caccia di un 9. Lautaro nel mirino. Koeman sponsorizza un suo ex calciatore

Ieri l’agente ha detto che resta all’Inter perché a Milano sta benissimo. Ma le voci su Lautaro Martinez e l’interesse del Barcellona non si placano neanche di fronte alla versione del suo procuratore. In Argentina si parla del mercato del club blaugrana alla ricerca di un numero 9. E uno dei due candidati resta l’interista. Il secondo è Depay. Questo scrive in Argentina il quotidiano La Nacion: “L’olandese, ex giocatore del Manchester United, è molto più accessibile del Toro, soprattutto per un club con le finanze in rosso come quello catalano. Ma chi lavora nella segreteria tecnica della società non sicuro del suo arrivo, anche se Koeman lo ha allenato nella Nazionale olandese ed è il suo principale sostenitore”.

(Fonte: La Nacion)