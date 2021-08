Lautaro nuovo simbolo dopo Lukaku? È ciò che spera l’Inter. E con il rinnovo…

L'attaccante argentino, dopo la partenza del belga, avrà un ruolo ancora più importante all'interno della squadra

La cessione di Romelu Lukaku al Chelsea ha per forza di cose aumentato le responsabilità sulle spalle di Lautaro Martinez: l'attaccante argentino, ancora alle prese con la questione legata al rinnovo del contratto, è atteso dalla stagione della definitiva maturità. Il suo eventuale prolungamento, oltre a legarlo ulteriormente ai colori nerazzurri, avrebbe anche altri significati. Così scrive il Corriere dello Sport: "Il rinnovo di Lautaro, per l'Inter, sarebbe anche un segnale, una dimostrazione che, al di là delle necessità economico-finanziarie, resta comunque una visione in prospettiva. In questo senso, il no al Tottenham è già stato significativo, ma adesso di tratta di andare oltre. La volontà reciproca di proseguire assieme fa credere che l'accordo non debba tardare molto. Poi è chiaro che certezze assolute per il futuro non ce ne possono essere. Se l'Inghilterra non lo attrae in modo particolare, la Liga invece è un campionato affascinante per il "Toro". Quindi se, tra un anno, una big spagnola dovesse farsi avanti non è che detto non si faccia nuovamente sedurre come accaduto un anno e mezzo fa con il Barcellona.