Inter, obiettivo blindare Lautaro: nuova proposta di rinnovo, oggi l’incontro

L'agente dell'attaccante argentino è in arrivo a Milano: si cerca un'intesa per il prolungamento del contratto

Fabio Alampi

Blindare Lautaro Martinez: è questa la prossima missione dell'Inter che, dopo aver perso Lukaku, punteranno tutto sull'attaccante argentino, fresco vincitore della Copa America con la sua Nazionale. Oggi Alejandro Camano, agente del "Toro", sarà a Milano per incontrare la dirigenza nerazzura e fare un passo in avanti verso quel prolungamento di contratto tanto discusso in passato. Una giornata importante, anche se probabilmente non decisiva, come scrive il Corriere dello Sport: "Difficile che la fumata bianca possa arrivare immediatamente, ma la giornata ha tutto per diventare uno snodo importante nel rapporto tra l'Inter e Lautaro, visto che se ne dovrà uscire almeno con un primo passo verso l'intesa".

La richiesta di Lautaro

"Ad ogni modo, all'appuntamento, le parti arrivano con premesse positive. Lo stesso Camano, infatti, lunedì, ha garantito che il suo assistito vuole restare. E' chiaro, però, che dalle parole occorre passare ai fatti. Ed è probabile che quella manifestazione di affetto, oltre che di convinzione nel progetto, vada in qualche modo ripagata. O, almeno, è ciò che si aspettano il "Toro" e il suo entourage. Tradotto: ho respinto il corteggiamento del Tottenham – in sinergia con l'Inter che avrebbe potuto incassare 85 milioni di euro – sono disposto a legarmi ancora di più al club, ma adesso è giusto che mi venga riconosciuto un ingaggio adeguato. Ecco perché non sarebbe una sorpresa se la richiesta iniziale fosse particolarmente abbondante, magari fino ad arrivare a quota 7 milioni di euro".

La nuova proposta dell'Inter

"Ovvio che a certe cifre l'Inter faccia fatica ad arrivare. E' vero che a bilancio non c'è più lo stipendio di Lukaku (8,5 milioni), ma è comunque arrivato Dzeko. E, in ogni caso, la grande differenza è che Big Rom poteva beneficiare del Decreto Crescita, mentre Lautaro, al pari del bosniaco, non può sfruttare la stessa agevolazione per il lordo. L'Inter, insomma, proverà a tirare, ad abbassare per quanto possibile. La speranza è di riuscire a scendere sotto i 6 milioni a stagione. Ma la sensazione è che non sarà semplice. La soluzione potrebbe essere un contratto con emolumenti a salire nel corso degli anni, in linea con quello attuale. L'argentino, infatti, appena sbarcato in Italia, percepiva 1,5 milioni, mentre per quest'annata andrebbe a prenderne 3".