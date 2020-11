Argentina, test tampone superato per Lautaro. Se non gioca Messi lui c’è in ogni ipotesi

C’era da superare il test del tampone, ma pure quello fisico dato che nell’ultima partita non era al massimo. Lautaro Martinez ha raggiunto il ritiro dell’Argentina nelle scorse ore e come comunica la Nazionale lui e i suoi compagni sono negativi al coronavirus.

Se c’erano dubbi sulle sue condizioni fisiche, non sembrano destare preoccupazioni tanto che nel suo Paese si parla di un possibile attacco senza Messi e l’interista sarebbe presente in tutte e tre le opzioni. Quella del tridente con Di Maria e Ocampos. Potrebbe giocare anche in coppia con Alario (L’attaccante del Bayer Leverkusen è in forma, ha segnato in Bundes e gode di una certa credibilità per il ct Scaloni) e infine potrebbe giocare anche in coppia con Correa.

(Fonte: mdzol.com)