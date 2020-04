Lautaro, parla il padre: “Al top grazie alla sua testa. Fin da bambino aveva le idee chiare”

Intervistato da Marca, il padre di Lautaro Martinez, Mario, ha parlato del carattere e della determinazione dell’attaccante dell’Inter, conteso da parecchi club in primis dal Barcellona:

“È arrivato al top per la sua testa. Fin da bambino aveva i suoi obiettivi chiari, aveva chiarissimo il suo sogno di arrivare a giocare a calcio al vertice. Naturalmente, andando avanti sempre passo dopo passo, con obiettivi a breve termine e sapendo che tutto si basa su sforzo, rispetto e umiltà”.

Mario ricorda quel torneo del 2016 a L’Alcúdia (Valencia) in cui suo figlio fu nominato, con l’Argentina Sub 20, miglior giocatore e ‘pichichi’: “Fu la sua prima esperienza giovanile internazionale, e se ne andò con molti dubbi prima di partire. Ma poi ha dimostrato di essere all’altezza del compito. È stata un’esperienza incredibile, anche se sarebbe stata perfetta se avesse vinto la finale persa in Spagna”.