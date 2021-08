Inter, oggi sfida al Parma: Lautaro parte dalla panchina: “Ma Inzaghi ci punta e…”

In attesa di capire chi sarà il sostituto di Lukaku, Simone Inzaghi cerca di isolare la squadra dal mercato

"Senza il campione attorno a cui sperava di far gravitare la sua Inter, Inzaghi dovrà comunque fare di necessità virtù. E non solo nel reparto offensivo: Lukaku non era solo il centravantone campione d’Italia, ma una specie di leader spirituale che, grazie al sorriso e al carisma, sapeva accendere la scintilla anche nei compagni. In attesa di capire con chi potrà tappare il buco, Inzaghi inizierà a sfogliare la margherita in rosa già da stasera col Parma. Per questo, grande interesse attira il nuovo Lautaro, orfano del gemello Romelu", si legge infatti su La Gazzetta dello Sport. Lautaro e Lukaku avevano composto una coppia formidabile ma ora il Toro dovrà fare da solo. L'argentino non partirà titolare ma avrà diversi minuti a disposizione.