Lautaro a Parigi, la moglie con lui sul red carpet: “Sempre con te, ti amo e ammiro”

Dedica della signora Martinez per l'attaccante che è stato nella capitale per partecipare alla cerimonia di premiazione del Pallone d'oro

È salito sul palco della cerimonia del Pallone d'oro, quello allestito al Théâtre du Châtele di Parigi per l'occasione, insieme a Lionel Messi . Lautaro Martinez è sbucato con il giocatore che ha poi vinto il Premio (per l'ottava volta) da dietro le quinte ed è rimasto seduto accanto a lui in platea quando la cerimonia è cominciata. Tra gli ospiti della serata, insieme all'attaccante dell'Inter, c'era anche la moglie, Agustina Gandolfo.

Hanno sfilato sul red carpet e si sono tenuti per mano prima di entrare in sala, accompagnati dal team manager del club nerazzurro. Lei poi ha scritto un post dedicato al marito e a questa serata speciale per lui dopo la finale di Champions con l'Inter e la vittoria della Coppa del Mondo. "Sempre con te. Ti ammiro e ti amo", ha scritto Agus al marito che le sorride mentre la tiene per mano nelle foto che hanno pubblicato.