"Il peggio è passato, per l’Inter e per Lautaro. Il derby perso ha lasciato una ferita profonda nella squadra di Inzaghi e la reazione di Udine ha mostrato segnali confortanti, almeno in fase offensiva, con il ritorno al gol dopo oltre quattro mesi del capitano. Ma la vera faccia dei campioni d’Italia non si è ancora vista e proprio le parole da Lider Maximo di Lautaro dopo la doppietta in Friuli danno la temperatura giusta di un gruppo ancora a metà del guado: l’Inter che domani sfida la Stella Rossa nella prima partita casalinga di Champions è una squadra che «deve lavorare di più, restare umile e alzare il livello ogni giorno» dice il numero 10 nerazzurro, a sua volta ancora distante dalla condizione migliore, ma finalmente sbloccato", scrive il Corriere della Sera.