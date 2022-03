Attacco a secco, Lautaro il peggiore dell’Inter: ci sono domande che ora si fanno pressanti

L'attacco dell'Inter è ormai a secco dal 47' della sfida del Maradona contro il Napoli. E' ovviamente il periodo peggiore della stagione

L'attacco dell'Inter è ormai a secco dal 47' della sfida del Maradona contro il Napoli. E' ovviamente il periodo peggiore della stagione, per Dzeko e Lautaro (come per tutta la squadra). E le domande ora si fanno sempre più pressanti, soprattutto relativamente all'argentino:

"Siamo rimasti al minuto 47 di Napoli-Inter, Dzeko al Maradona e fine dei giochi. Perché non sia davvero un game over, serve un’inversione a U, serve trovare risposte a domande che si fanno pressanti. Lautaro Martinez è stato il peggiore in campo di un’Inter già di per sé non trascendentale".