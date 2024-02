Lautaro come altri super bomber: più di 20 gol in A per tre anni consecutivi

Il dato Opta sui campioni del passato che hanno segnato più di venti reti in campionato per tre stagioni di fila

Ha segnato oggi 101 gol in maglia Inter in Serie A. Ma Lautaro Martinez, segnando i due gol a Lecce è arrivato in questa stagione a 22 reti in 23 presenze, è il capocannoniere del campionato al momento. Ma soprattutto è entrato a far parte di una serie di attaccanti che hanno fatto la storia del campionato italiano.