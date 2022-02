Inter, Lautaro a secco? C’è un precedente che fa ben sperare Inzaghi

Naturale che Inzaghi si aspetti di rivedere lo stesso argentino trascinatore, capace di prendersi sulle spalle l’attacco nerazzurro

Cecchino con l'Argentina, a secco da troppo tempo con l'Inter. Questo il momento di Lautaro Martinez, che non va in gol in campionato dal 17 dicembre contro la Salernitana. Ma c'è un precedente, come scrive il Corriere dello Sport, che può far ben sperare Inzaghi: "La curiosità è che, anche nel girone di andata, il “Toro” aveva affrontato un periodo simile: 5 giornate senza gol, a cui si erano aggiunte pure due gare di Champions. Il tutto culminò proprio nel primo derby, in cui l’argentino fallì un calcio di rigore. Da lì, però, seppe ripartire.