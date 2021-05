TS – Inter, Lautaro primo della lista in caso di cessione di un big: c’è il Real

L'attaccante argentino, 18 gol quest'anno, continua ad avere grande mercato: già pronta una ricca offerta da Madrid

Giorni caldi in casa Inter: Suning e Oaktree stanno per chiudere la trattativa per il finaziamento che porterà respiro alle casse nerazzurre e momenti di relativa tranquillità all'ambiente. Secondo Tuttosport, nel caso in cui dovesse rendersi necessaria la cessione di un big, il primo indiziato a lasciare Milano sarebbe Lautaro Martinez: