EDICOLA TS / Lautaro primo! Tripletta e Salernitana ko. Inter ritrova vittoria e vetta

C'è spazio anche per la vittoria dell'Inter contro la Salernitana sulla prima pagina di Tuttosport. Questo il titolo dedicato alla squadra di Inzaghi in taglio alto: "Lautaro primo! Martinez scatenato dopo 51 giorni senza gol: splendida tripletta e Salernitana ko. Si sblocca anche Dzeko: doppietta. L'Inter ritrova la vittoria e la vetta in attesa di Napoli. Milan".